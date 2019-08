وفد «مرزق» يطلع مجلس أعيان ترهونة على حقيقة الأوضاع في المدينة

وصل اليوم الخميس، وفد من أهالي مرزق العرب إلى مدينة ترهونة، حيث كان في استقبالهم رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء ترهونة، حيث أطلع أعيان وحكماء ترهونة بحقيقة ما يجري في مرزق من انتهاكات وأعمال عدائية ضد أبناء المدينة من العرب.

وأكد رئيس الوفد أن أكثر من خمسة آلاف عائلة هجرت من المدينة؛ كما تم حرق مئات المنازل، مشيرا إلى أنهم ليسوا في خلاف مع مكون التبو الليبيين، وأن خلافهم هو مع التبو التشاديين، محملينهم مسؤولية ما حدث في المدينة من اعتداءات وانتهاكات.

