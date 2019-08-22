مدير مديرية أمن أوجلة اجخرة يتفقد سير العمل بالحملات المرورية ببلدية أوجلة.

أوجلة 22 أغسطس 2019 (وال) – أجرى مدير أمن أوجلة- اجخرة عقيد محمد عبدالجواد الدينالي زيارة تفقدية لعدد من النقاط الأمنية والتفتيشية والتمركزات التي وضعت ضمن الحملات المرورية التي تقوم بها جميع الأقسام بالمديرية داخل بلدية أوجلة.

واطلع مدير الأمن على سير العمل الأمني داخل المدينة وكيفية حلحلة بعض الاختناقات التى تعطل استمراريتها.

يشار إلى أن مدير الأمن عقيد محمد عبدالجواد الدينالي، قد أصدر أوامره المباشرة لمساعد الشؤون الأمنية بالمديرية رائد “فايز سليمان بوغريدة” بتشديد المتابعة على جميع الأقسام لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين نطاق عمل المديرية على أكمل وجه.

وتأتي الخطة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بضبط الأمن في الشارع العام والمجاهرة به خصوصا في طريق الواحات الرابطة بين الشمال والجنوب الشرقي لليبيا لما لهذه الطريق من أهمية لدى المواطنين. (وال – أوجلة)

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