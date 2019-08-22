بلدية أبو سليم تشرع في تعبيد هذه الطريق

أعلنت بلدية أبو سليم الشروع في أعمال تعبيد الطريق الرابط بين الإشارة الضوئية طريق المطار والإشارة الضوئية الجبس المزدوجة.

وأوضحت بلدية أبو سليم عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال تعبيد الطريق تأتي في إطار التعاون بين بلدية ابوسليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتفعيل المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً مما يساهم في حل المختنقات المرورية بداخل النطاق البلدي.

وبينت البلدية أن أعمال الرصف سبقها أعمال رش لمادة(mco) وأعمال ميدانية متمثلة بالمسح والتهيئة ووضع خطوط لخزانات تجميع مياه الامطار والرصف ودمك (الميستو) لافتة إلى أن هذه المرحلة تأتي كمرحلة تسبق مرحلة التعبيد.

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