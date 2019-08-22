«تسييري أجدابيا» يبحث أسباب تدني الخدمات بمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، أمبارك عثمان محمد المنفي اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني في البلدية لبحث أسباب تدني الخدمات المقدمة من المصرفين للمواطنين بعد ورود بلاغات للبلدية بشأن تأخر توزيع السيولة النقدية وتوفير دفاتر الصكوك المالية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية سعد المغربي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع حضره عضو المجلس التسييري للبلدية جبريل اجبيل ومسؤول أمن المرافق والمنشأت الحيوية ومديري فرعي مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني في أجدابيا لاطلاعهم على الشكاوى الواردة من المواطنين للمجلس التسييري، ومعرفة الأسباب وراء تدني الخدمات بالمصرفين.

وأوضح المغربي أن رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا عثمان المنفي شدد خلال في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة توفير السيولة النقدية بالمصارف وتوفير دفاتر الصكوك للمواطنين الذين قدموا للمصار إجراءاتهم من أجل الحصول عليها في أسرع وقت ممكن.

وأكد مدير مصرف الجمهورية فرع أجدابيا في كلمته بالاجتماع أنهم جهزوا «حوالي ثلاثة الآف دفتر سيشرع المصرف توزيعها يوم الاثنين المقبل على أن يتواصل المواطنين المتقدمين عليها مع المصرف لاستلامها»، منوها إلى أن المصرف حدد يوم الأربعاء القادم لتوزيع السيولة النقدية وخصص الصالة الداخلية للنساء فيما سيتسلم الرجال رواتبهم عبر النوافذ الخارجية للمصرف.

كما نوه مدير مصرف الجمهورية إلى أنه سيجري تحديد آلية توزيع السيولة بفرع المصرف خلال الفترة المقبلة على أن يكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للرجال ويومي الأربعاء والخميس للنساء، وفق ما أعلنه مدير مكتب الإعلام ببلدية أجدابيا.

وأوضح المغربي أن مدير المصرف التجاري الوطني أكد في الاجتماع توافر السيولة النقدية بالمصرف طيلة الأسبوع، لكنه طالب المجلس التسييري بمخاطبة الإدارة العامة للفروع بمصرفي التجاري الوطني والجمهورية لتعيين عدد من الموظفين الجدد كون المصارف تعاني نقصًا في الكادر الوظيفي مقارنة بعدد الحسابات الجارية للزبائن التي تبلغ في مصرف الجمهورية 24 ألف حساب.

وأكد مدير مكتب الإعلام في المجلس التسييري أجدابيا أن المجتمعين اتفقوا على أن تستقبل المصارف مندوبي الجهات الحكومية أو الأمنية بالبلدية يوم الخميس من كل أسبوع بالتنسيق مع مسؤول أمن المرافق والمنشأت.

وأشار المغربي إلى أنه سيجري تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج مصرف الجمهورية فرع أجدابيا لمتابعة سير عمل الموظفين بالمصرف بالشكل المطلوب للمواطنين والمقيمين في أجدابيا.

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