صيانة مهبط مطار طبرق بالتعاون مع مجمع طبرق الصناعي

قال مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله إن إدارة مجمع طبرق الصناعي تعاونت مع المطار من أجل إجراء صيانة وترميم كامل لمهبط المطار المتهالك نتيجة عدم إجراء صيانة له منذ فترة طويلة.

وقد شملت الصيانة إزالة الطبقات المتهالكة ووضع طبقات أخرى مكانها بمواصفات وبمواد خاصة لتحمل حمولة الطائرة واصطداماتها بالمهبط أثناء الهبوط والإقلاع.

وأضاف جاب الله أنه بدأ العمل بالمهبط بداية الأسبوع الجاري وسوف تنتهي الصيانة نهاية دوام اليوم الخميس لاستقبال رحلة حجاج طبرق وما جاورها.

هذا وأثنى جاب الله على كافة مهندسي وموظفي مطار طبرق الدولي لتعاونهم الكبير في إنهاء هذا العمل الجبار والذي واصلوا فيه الليل بالنهار لإتمامه.

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