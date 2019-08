المتوسط:

استقبل رئيس دولة مالطا جورج فيللا اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ⁧‫غسان سلامة‬⁩، اليوم الخميس.

وناقشا الطرفان تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة.

و أكدا الطرفان على ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار.

The post رئيس مالطا يبحث تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا مع “سلامة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية