سلامة يناقش مع رئيس مالطا تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا ودول الجوار

ناقش رئيس مالطا، جورج فيلا، خلال استقباله اليوم الخميس مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة «تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة» لليبيا، وفق ما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيس مالطا جورج فيلا وسلامة أكدا خلال اللقاء «ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار».

وأضافت البعثة أن سلامة التقى أيضا «اليوم في فاليتا رئيس وزراء مالطا بحضور وزير الخارجية، حيث تم تبادل الآراء حول ليبيا وجهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد. وأحاطه الممثل الخاص حول جهوده مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا».

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كان سلامة أكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء مع وزير الخارجية المالطي أن «السلام في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية»، داعيا المجتمع الدولي إلى التوقف عن «التصرف السلبي» حيال الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرته جريدة «مالطا توداي».

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كما جدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على ضرورة العودة للمفاوضات واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، معتبرا أن الحل العسكري للأزمة «وهم مكلف»، منوها إلى أن الأمم المتحدة «تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية».

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