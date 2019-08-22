586 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في زوارة

يواصل 586 طالباً وطالبة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة زوارة مقسمين على لجنتين لجنة كلية الآداب زوارة للبنين ولجنة كلية التقنية الهندسية للبنات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى عقد لقاءات مع لجان التحضير والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية وقطاعات حكومية أخرى ذات العلاقة بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة وهادئة ومريحة للطلاب طيلة فترة الامتحانات بما يضمن أداءها بكل نزاهة وشفافية ويحقق تقييما حقيقيا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.

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