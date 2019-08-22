فيديو | الشح يكشف تفاصيل خلاف أشعله السراج وسيالة في جلسة مجلس وزراء الوفاق

ليبيا – أعرب أشرف الشح عضو الحوار السابق ( الصخيرات ) عن تفاجئه مما بلغه عن إجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق يوم أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس مؤكداً تحصله على معلومات عن الإجتماع من خلال أعضاء في الحكومة نفسها .

وقال الشح في إستضافة يوم أمس عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن هذا الإجتماع تم بعد عودة فائز السراج ومستشاره الأمني تاج الدين الرزاقي من إجازتهما في لندن والقاهرة باشرا ممارسة اللف والدوران

وإتهم الشح السراج بممارسة ” اللف والدوران ” خلال مقدمة تحدث بها في مستهل إجتماع مجلس الوزراء ونقل عنه قوله : ” أنه يجب ان نفكر في كيفية الوصول الى السلام وإنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة ” .

وأضاف قائلاً : ” السراج تحدث وكأنه هو من بدأ الحرب وبأنه هو من يملك قرار إنهائها ، كما انه طلب من وزرائه طرح تصورات للسلام لأن الحرب طالت ويجب الخروج منها بأقل خسائر ” .

وكشف الشح بأن وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة حاول التلميح لوجود تغير في وجهة نظر بعض ما أسماها ” الدول الداعمة لـحفتر ” ومنهم دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت كان عليه أن يعلن قطع العلاقات معها وإغلاق السفارة في أبوظبي .

وقال سيالة أن الدليل على هذا التغير ومؤشراته هو أن دولة الإمارات وافقت على إستقبال دبلوماسيين من حكومة الوفاق الأسبوع الماضي دون تزكية من السفير السابق عارف النايض ، بزعم أنها كانت ترفض إستقبال أي دبلوماسيين ليبيين في السابق مالم يزكهم النايض ، وفقاً لما نقل عنه الشح .

كما كشف الشح عن حدوث خلاف داخل الإجتماع تخلله إعتراض من بعض أعضاء الحكومة عن هذا الطرح الذي وصفه بالترويضي من السراج وسيالة .

وأكد بأن ممن إعترضوا بشكل شديد على هذا الكلام وزير الداخلية فتحي باشاآغا واعتبر هذا الطرح إستهانة بدماء من يقاتلون في الميدان وختم الشح حديثه في هذا الصدد قائلاً بأن الخروج في إجازات بالخارج كان الهدف منه البحث عن صفقات سياسية جديدة لا يراعى فيها التضحيات وما إلى ذلك في إشارة منه لإجازات السراج ومستشاره الأمني في الخارج .

جدير بالذكر أن أشرف الشح كان عضواً بفريق الحوار السياسي ويعتبر أحد أكثر الشخصيات قرباً على الساحة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي توقعت بعض المصادر بأنه مصدر تسريب هذه المعلومات من الإجتماع للشح إضافة لقربه من عضو الرئاسي أحمد معيتيق .

المرصد – متابعات

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