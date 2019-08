المتوسط:

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، العميد خالد المحجوب، أن مُقاتلات سلاح الجو أصبحت تُسيطر على كامل سماء البلاد.

وأكمل المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها مُؤخراً على مواقع متفرقة تتبع قوات الوفاق، وأسفرت عن تدمير مواقع انطلاق الطيارات التركية المُسيّرة“.

وأوضح المحجوب، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق بدأت تفشل في إقناع الشباب بالقتال في صفوفها، وهو ما دفعها للاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين”.

The post الجيش: نسيطر على سماء ليبيا بالكامل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية