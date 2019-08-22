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“عمليات الكرامة”: تنظيم الإخوان يحاول ضرب القبائل المؤيدة للجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، أن ” تنظيم الإخوان  يحاول ضرب القبائل الليبية المؤيدة للجيش في كل أنحاء الوطن”.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الخميس، أن ” تلك المحاولات  لن يُكتب لها النجاح لأن هناك رجال أحرار وأبطال ليبيين شرفاء وطنهم اغلي من كل عروضكم “.

وأكمل المركز، أن ” أموال الشعب الليبي  تذهب  للمرتزقة أو تحويل شبابنا إلى مرتزقة أو خلق الفتنة بين القبائل”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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