“عمليات الكرامة”: تنظيم الإخوان يحاول ضرب القبائل المؤيدة للجيش

المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، أن ” تنظيم الإخوان يحاول ضرب القبائل الليبية المؤيدة للجيش في كل أنحاء الوطن”.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الخميس، أن ” تلك المحاولات لن يُكتب لها النجاح لأن هناك رجال أحرار وأبطال ليبيين شرفاء وطنهم اغلي من كل عروضكم “.

وأكمل المركز، أن ” أموال الشعب الليبي تذهب للمرتزقة أو تحويل شبابنا إلى مرتزقة أو خلق الفتنة بين القبائل”.

