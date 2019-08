وزير ” تعليم الوفاق” يتابع سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الجفارة

المتوسط:

قام وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم الخميس بزيارة للجان امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018 / 2019م. بجامعة الجفارة .

وقام وزير التعليم بجولة داخل القاعات للإطلاع على مجريات سير الامتحانات واستمع إلى بعض ملاحظات الطلبة وشكاويهم عن الأسئلة والخدمات المقدمة لهم .

كما أبدى الوزير إعجابه لما لقاه من انضباط من قبل اللجان المشرفة ورجال الأمن، حيث شملت الزيارة المعهد العالي للصحة والمهن الطبية وكلية التربية وكلية العلوم بالجامعة.

