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وزير ” تعليم الوفاق” يتابع سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الجفارة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم الخميس بزيارة للجان امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018 / 2019م. بجامعة الجفارة .

وقام  وزير التعليم  بجولة داخل القاعات للإطلاع على مجريات سير الامتحانات واستمع إلى بعض ملاحظات الطلبة وشكاويهم عن الأسئلة والخدمات المقدمة لهم .

كما أبدى الوزير إعجابه لما لقاه من انضباط من قبل اللجان المشرفة ورجال الأمن، حيث شملت الزيارة المعهد العالي للصحة والمهن الطبية وكلية التربية وكلية العلوم بالجامعة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذا العصر الذيول لايرقي لان يكون وزير هذا الفاسد هو من اعطي للناتو احذاثيات مهمه لليبيا. لعنة الله عليه و علي اصله و ابشره بان مصيره المحاكم و السجون او الاعدام. لعنة الله عليه و علي التيس اللي خلاه وزير

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