المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس، أعيان مدينة مرزق اليوم الخميس.

وأكد خالد المشري على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه النزاعات داخل المدينة عن طريق الحوار والمصالحة بين جميع المكونات والابتعاد عن النعرات القبلية ونبذ لغة السلاح.

