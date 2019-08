“الاستشاري للدولة” يطالب ” الوفاق” بتحمل مسئوليتها تجاه تهجير أهالي مرزق

المتوسط:

أكد المجلس الاستشاري للدولة ، أنه يتابع بقلق شديد الأحداث الجارية في مدينة مرزق التي أدت لحدوث عمليات تهجير قسري لسكان المدينة”.

وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أنه ” يستنكر لكافة أعمال الخطف والترويع وانتهاك البيوت والممتلكات، ويدعو جميع الأطراف في المدينة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول تضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات”.

وأوضح المجلس، أنه يعمل على التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف نزيف الدم في مدينة مرزق ووضع حد للانتهاكات التي تمارس فيها”.

ودعا المجلس، حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيواء النازحين في المناطق المجاورة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم، والعمل على عودتهم لمدينتهم عودة آمنة وكريمة؛ كما دعا المجلس، النائب العام إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي حدثت في المدينة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

