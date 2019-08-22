سلامة يبحث الأزمة الليبية مع مسؤولي مالطا

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع الرئيس المالطي جورج فيللا اليوم الخميس، تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة.

وقالت البعثة الأممية بصفحتها في “فيسبوك”، إن الطرفين أكدا ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحـقيق السلام والاستقرار.

وكان سلامة التقى الأربعاء في العاصمة المالطية فاليتا، رئيس وزراء مالطا بحضور وزير الخارجية، حيث تم تبادل الآراء حول ليبيا وكذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.

وقالت البعثة إن سلامة قدّم لرئيس وزراء مالطا إحاطة حول جهوده مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا.

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