“صحة الوفاق” تدعم مستشفى غات بـ6 سيارات

استلمت إدارة مستشفى غات العام، 6 سيارات جديدة قدمتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق لدعم هذا المرفق الصحي الواقع في أقصى الجنوب الليبي.

ويتضمن هذا الدعم 3 سيارات إسعاف، اثنتين منها بالدفع الرباعي لتتماشى مع البيئة الصحراوية للمنطقة، وأخرى دفع عادي للطرقات وداخل المدينة، بينما قدمت أيضا سيارة مجهزة لنقل الأدوية بالتبريد وسيارة لنقل الموظفين تتسع لـ24 راكبا، إضافة لسيارة خاصة لنقل الجثامين.

ويأتي الدعم لتعزيز قدرات المشفى ليساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في الأزمات، فغات شهدت مؤخرا كارثة طبيعية حيث اجتاحتها سيول في شهر يونيو الماضي ما زاد من معاناة أهالي المنطقة في ظل نقص إمكانيات المستشفى العام للمنطقة.

وكان المسشفى يعاني من نقص السيارات لنقل المرضى الى أقرب مستشفى لديه إمكانيات في الحالات الطارئة وفي ظل الظروف التي تعيشها المنطقة يأتي هذا الدعم الذي يمكن أن يساهم في الرفع من معاناة أهل المنطقة.

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