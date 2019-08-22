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الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات وتعرف متى تتقدم ومتى تصنع مصائدها.

وأشارت الشعبة إلى أن وحدات القوات المسلحة استهدفت أربعة مواقع للمليشيات بنجاح، وأن كل موقع يأوي هذه المليشيات أينما كان سيكون هدفاً مشروعاً لها.

وأكدت الشعبة، أن القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع العدو، والذي يعتقد دائماً أن “المقاتل من أجل حفنةٍ من الأموال هو من سيبقى معه”.

وقالت: “إن تلك الأموال لن تنفعهم. نحن نقاتل بناءً على عقيدة عسكرية وقضيتنا الوطن، ولن نتهاون من أجل حماية الوطن والمواطن ومقدراته وهذا عهدٌ قطعناه”.

وذكرت، أن “القوات المسلحة ترصد مئات المخطوفين على الهوية وغيرهم من المدنيين داخل سجون سرية عشوائية بالعاصمة طرابلس”، مؤكدة أن كل من يقف وراء عمليات الخطف وانتهاك الحرمات سيكون هدفًا واضحًا ومباشرًا لوحدات القوات المسلحة من البر والجو.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • عندما يتم استدراج المليشيات الغبية للخروج من المناطق السكنية فى العزيزية الى السبيعة واغراؤهم باخلاء بعض المواقع لجذب المزيد من الجرذان لتصفينهم بالطيران وبعد كام مصيدة يدخل الجيش الوطنى العزيزية بلا اى مقاومة مع سحب مقاتلين اخرين الى غريان وتصفيتهم جوا وكله استنزاف للمليشيات بعيدا عن محاور القتال الرئيسية المتصلة ولا تنقطع اى امدادات لها لان طرقها متشعبة

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