الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات

طرابلس-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات وتعرف متى تتقدم ومتى تصنع مصائدها.

وأشارت الشعبة إلى أن وحدات القوات المسلحة استهدفت أربعة مواقع للمليشيات بنجاح، وأن كل موقع يأوي هذه المليشيات أينما كان سيكون هدفاً مشروعاً لها.

وأكدت الشعبة، أن القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع العدو، والذي يعتقد دائماً أن “المقاتل من أجل حفنةٍ من الأموال هو من سيبقى معه”.

وقالت: “إن تلك الأموال لن تنفعهم. نحن نقاتل بناءً على عقيدة عسكرية وقضيتنا الوطن، ولن نتهاون من أجل حماية الوطن والمواطن ومقدراته وهذا عهدٌ قطعناه”.

وذكرت، أن “القوات المسلحة ترصد مئات المخطوفين على الهوية وغيرهم من المدنيين داخل سجون سرية عشوائية بالعاصمة طرابلس”، مؤكدة أن كل من يقف وراء عمليات الخطف وانتهاك الحرمات سيكون هدفًا واضحًا ومباشرًا لوحدات القوات المسلحة من البر والجو.

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