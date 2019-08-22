ضغط كبير على “المدار الجديد” بسرت

يشهد مركز خدمة شركة المدار الجديد بسرت ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين بسرت وخاصة أرباب الأسر من أجل القيام بربط الرقم الوطني بشفرة هاتفة لتقديمها لإتمام إجراءات الحصول على منحة أرباب الأسر الـ500 دولار.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل الذي زار مركز خدمات المدار الجديد بسرت والتقى عددا من المهندسين والمسؤولين بالمركز، إن العمل على قدم وساق وخلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ووفق بيان للبلدية، فإن المركز أنجز خلال الأسبوع الجاري حوالي 4000 معاملة تتعلق بربط الرقم الوطني على شفرات المواطنين، مبينة أن المركز يقوم أيضا بتغيير ملكية أصحاب الشفرات واستبدالها واستخراج الشفرات الجديدة إضافة إلى عمل الوكلاء المعتمدين للشركة بسرت.

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