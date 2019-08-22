اجتماع طارئ في سرت يبحث نقص المياه

عُقد اجتماع طارئ في ديوان بلدية سرت برئاسة عميد البلدية المكلف غيت عبدالله، لمناقشة مشكلة نقص الإمداد المائي بالمنطقة، وفق مدير مكتب الإعلام بالبلدية.

وقالت البلدية في بيان، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرارية الجهات ذات العلاقة الأمنية والجهات المختصة بمتابعة موضوع الوصلات غير المشروعة الموجودة على خط المنظومة الرئيسية من وإلى سرت حتى يتم إيصال المياه بكل يسر لكافة المشاريع والمناطق.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا زيادة مخصصات التدفق المائي للمنطقة الوسطى واستمرارية آلية التوزيع لضخ المياه حفاظا على منسوب المياه، مبينة أن عميد بلدية سرت المكلف تواصل مع عدد من الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالإمداد المائي.

وعقد الاجتماع بحضور عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والتنمية إبراهيم مليطان، ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية منصور دلة، ومدير مكتب شؤون المحلات والفروع بالبلدية عبدالله العبدلي، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل، ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي رمضان الفليدني، ومراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيذي للنهر موقع سرت علي حافظ، ومسؤولين آخرين.

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