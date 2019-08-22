إنشاء وحدة للخدمات الضمانية بالرجبان

الرجبان-العنوان

كشف عضو مجلس النواب عن الرجبان، صلاح الصهبي، اليوم الخميس، أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل على إنشاء وحدة للخدمات الضمانية بالمدينة.

وقال الصهبي، “إن بعد الاجتماع اليوم مع السيد إدريس أحفيظة رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ومناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالصندوق ولتخفيف الأعباء في إجراءات المتقاعدين والمستفيدين من خدمات الصندوق، وبحضور كريم من الدكتور فاخر بوفرنة والمهندس فتحي الفاهم، تم الاتفاق على إنشاء وحدة للخدمات الضمانية بمدينة الرجبان”.

ووجه الصهبي، الشكر والامتنان لرئيس الصندوق والعاملين فيه على إصدارهم لهذا القرار.

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