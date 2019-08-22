تخرج خمس دفعات بالأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات

أقيمت اليوم بقاعة جواهر للمناسبات حفل تخريج خمس دفعات من متدربي الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات، بحضور نخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من وزارة الصحة ومدراء المستشفيات العامة والمدير العام بمركز بنغازي الطبي دكتورة فتحية العريبي ونخبة من أطباء مركز بنغازي الطبي .

وتحدث رئيس الأكاديمية الدكتور عادل الذيب – بحسب المركز الإعلامي لمركز بنغازي الطبي – نشعر بالفخر اليوم في تخرج خمسة دبلومات تخصصية مهنية كانت مدتها سنة وهي دبلومات معتمدة من وزارة الصحة ووزارة العمل، وهي الدفعة الاولى للصيدلة السريرية والدفعة الأولى للتغذية العلاجية وطب وأمراض السكري، وتمريض العناية الفائقة ودبلومة تخصصية في الأنف والأذن والحنجرة، تعطي المتدربين والمنخرطين معلومات أساسية وخبرات مهنية في التعامل مع تخصصاتهم المختلفة، وتزودهم بالمهارات اللازمة لكي يكونوا أطباء أكفاء متميزين في تخصصاتهم المختلفة.

وختم الذيب قائلا “نحن نشعر بالفخر الكبير لما قدمناه في خلال سنة ونصف في مدينه بنغازي وفي ليبيا حيث تم تخريج 15 دفعة مختلفة التخصصات .

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