السراج يوضح حقيقة ايقاف معركة الدفاع عن طرابلس وعودة الحوار مع “حفتر”

أوضح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج موقفه من عودة الحوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكدا رفضه التام لهذا الأمر واستمرار معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفائز السراج، فإنه ينفي ما تم تتداوله على وسائل الإعلام بشأن دعوات تنسب إليه بشأن عودة الحوار مع المشير خليفة حفتر وقواته، أو مزاعم وقف معركة الدفاع عن العاصمة.

وبحسب البيان فإن رئيس الرئاسي يؤكد على ثقته الكاملة في قدرة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة على دحر العدوان، واعتزازه بما “تسطره هذه القوات من ملاحم بطولية أفشلت مطامع المعتدي بإعادة الحكم الشمولي للبلاد”، وفقا للبيان.

ونفى المكتب وجود أي مبدأ للجلوس مع من ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب وصفه.

ونوه المكتب الإعلامي للسراج إلى تمسكه بمبادرته التي أعلنها في شهر يونيو الماضي للخروج من الأزمة الراهنة بعقد ملتقى ليبي.

وأضاف أن الملتقى يمثل جميع المكونات والقوى الوطنية الشعبية من الراغبين بالحل السلمي والديمقراطي، ولا مكان فيه لداعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، وفق تعبيره.

وتابع أن الملتقى سيجري خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

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