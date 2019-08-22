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«تعليم الوفاق» توقف مديرة مدرسة عن العمل لمساعدتها طلاب الثانوية على الغش

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، وقف مديرة مدرسة توباز للتعليم الخاص عن العمل وإحالتها إلى التحقيق لتعمدها مساعدة الطلاب على الغش في امتحانات الثانوية.

وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك وحمل رقم 941 لسنة 2019، أن توقف عن العمل وتحال إلى التحقيق السيدة سهيلة زايد بشير لحيو بصفتها مدير مدرسة توباز للتعليم الخاص لقيامها بشكل متعمد بمساعدة الطلاب في الغش بامتحانات الثانوية.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق مع مديرة المدرسة، برئاسة مدير المركز الوطني للامتحانات ومدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مديرة ساعدت علي الغش و تم عقابها. وانت يا كلب يا وزير التعليم يا خائن اعطيت احذاثيات للناتو ماذا سيكون عقابك ؟؟؟ اننا خيانة عظمي يا كلب. انت المفروض تعاقب اولا

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  • الغش موجود من سنين ربما سنة ما كان هذا الوزير تلميذ كنت اراقب ثانوية عامة فى لجنة بالهضبة وكان معى مدرسة جميلة فحاول المشرف ان يزخلقنى وطلب منى ان اذهب لشرب الشاى فرفضت وكل شوية يمر على اللجنة والطلبة غير قادرة على الغش وفى اليوم التالى كان معى مدرسة دميمة فلم يمر احد من المشرفين والغش كان على ما يرام

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  • حتى المناصب الحكومية الحالية كلها غش في غش – انتم من الي حطكم مسؤولين عالشعب الليبي ،،،؟!!!؟
    مش قلتم ديمقراطية – وين الديمقراطية ،،؟!!؟
    الان يوجد تجاوزات من العديد من الإداريين في الحكومة والنواب كذلك … تجاوزات مالية وتجاوزات اجتماعية … دون محاسبة …!!!
    او تغيير في المناصب أولهم الباش آغا ومعيتيق وسيالة ووزير الافتصاد الي مداير منصبه بزنس باموال النفط ويوهم في الناس يقوللهم بنديروا ميتروا انفاق …!!! ما ناقص الشعب غير ميتروا انفاق يا آفاق – ماعندهمش ادني فكرة على العمل الاداري المكلفين بيه ومدايرينها البلاد ورثة لصغارهم ونساوينهم . حتى الاهتمام بالجانب الديني والاوقاف الاسلامية هاملينه – لا حول ولا قوة الا بالله

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