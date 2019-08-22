كلية الطب البشري جامعة بنغازي تبحث جملة من البنود خلال اجتماعها الدوري العادي

بنغازي 22 أغسطس 2019 (وال)- بحث مجلس كلية الطب البشري جامعة بنغازي اليوم الخميس في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الكليات الطبية عدد من البنود.

واستعرض خلال الاجتماع بحضور عميد كلية الطب البشري، ووكيل الشؤون العلمية، ورؤساء الأقسام العلمية للكلية اعتماد النتيجة، وعرض لائحة الدراسة والامتحانات وفترة تجديد القيد للتعديل.

ونوقش في الاجتماع أيضًا تفعيل البطاقات الإلكترونية للطلبة، وكذلك الاحتياجات الخاصة بالأقسام العلمية والمعامل، وما يتطلب تطويرها من أجل استمرار المرحلة العلمية بالكلية. (وال-بنغازي) ع ط/أ د

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