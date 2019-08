المتوسط:

‏كشفت قناة العربية عن استهداف طيران الجيش مواقع تابعة للقوات الموالية للوفاق بمنطقة السكت في مصراتة.

وكان الجيش قد أعلن عن سيطرته الكاملة عن سماء ليبيا بالسلاح الليبي.

