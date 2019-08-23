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الوفاق تعتمد أوراق السفير الأمريكي لدى ليبيا في العاصمة التونسية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير الجديد ريتشارد نورلاند، قدّم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة. بعد وصوله للعاصمة التونسية، لأجل إتمام اعتماد السفير الأمريكي.

وتعدّ هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير الخارجية في حكومة الوفاق، مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، التي تنصّ على أن يأتي السفير إلى مقرّ وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده، لا أن يُسافر له الوزراء.

وذكر مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأمريكي، تمت على هامش زيارة سيالة لتونس. في إشارة إلى أن الزيارة لم تكن لأجل تقديم أوراق اعتماد السفير ريتشارد نورلاند، دون أن يوضح ماهية الزيارة وأهدافها الرئيسية، إن كانت لها دوافع أخرى، غير الاهتمام الكبير لحكومة الوفاق بالسفير الجديد. دون الإفصاح عن هذا الاهتمام.

شملت زيارة وزير الخارجية، محمد سيالة، اجتماعًا مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي ، بحثا فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وتزامنا مع الحراك الذي تلعبه حكومة الوفاق، لحشد التأييد الدولي وتبرئة نفسها، من المجموعات المتطرفة التي تقاتل في صفوفها، يراقب المجلس الرئاسي للحكومة المشهد العام في إيطاليا، والانهيار الذي طال حكومة جوزيبي كونتي، التي كانت تعبتر من أبرز حلفائها في أوروبا. وتحاول تعويض بعض الإخفاقات السياسية والبحث عن حلفاء جدد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا سيالة شؤون كبر ومعادش يركز – تو هل ليبيا يوجد بِهَا طيران مدني حر ،، !!!؟؟؟
    الان الطيران من ليبيا لامريكا مقفل ومن ليبيا لبريطانيا مقفل ومن ليبيا لاوروبا مقفل ومن ليبيا للصين مقفل ومن ليبيا لروسيا مقفل – يعني المستفيدين من هذا نما تونس وتركيا ومصر – من المغفل الذي يظن ان تونس وتركيا ومصر أصدقاء لليبيا دون ادنًى اي شك ،،، ؟!!!
    بل بالعكس هو أعداء لليبيا وخاصة العاصمة طرابلس تونس تتحالف مع فرنسا لدعم حفتر ومصر تتحالف مع الانحليز لدعم حفتر في الشرق بينما يتعاملون مع الوفاق دون علمهم – يحب قبل التعامل الدوبلوماسي على الصعيد الخارجي تسوية الأمور بالنسبة للطيران الليبي للمدني وتسريحه دون شروط شركة الخطوط الليبية والإفريقية في خساءر وتراجع شبه يومي بسبب منع الطيران الليبي من الهبوط عاى المدارك الأوروبية والأمريكية والصينية والإنجليزية وهذا يعارض اتفاقية وارسو للطيران المدني الليبي .

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