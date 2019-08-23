الوفاق تعتمد أوراق السفير الأمريكي لدى ليبيا في العاصمة التونسية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير الجديد ريتشارد نورلاند، قدّم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة. بعد وصوله للعاصمة التونسية، لأجل إتمام اعتماد السفير الأمريكي.

وتعدّ هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير الخارجية في حكومة الوفاق، مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، التي تنصّ على أن يأتي السفير إلى مقرّ وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده، لا أن يُسافر له الوزراء.

وذكر مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأمريكي، تمت على هامش زيارة سيالة لتونس. في إشارة إلى أن الزيارة لم تكن لأجل تقديم أوراق اعتماد السفير ريتشارد نورلاند، دون أن يوضح ماهية الزيارة وأهدافها الرئيسية، إن كانت لها دوافع أخرى، غير الاهتمام الكبير لحكومة الوفاق بالسفير الجديد. دون الإفصاح عن هذا الاهتمام.

شملت زيارة وزير الخارجية، محمد سيالة، اجتماعًا مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي ، بحثا فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وتزامنا مع الحراك الذي تلعبه حكومة الوفاق، لحشد التأييد الدولي وتبرئة نفسها، من المجموعات المتطرفة التي تقاتل في صفوفها، يراقب المجلس الرئاسي للحكومة المشهد العام في إيطاليا، والانهيار الذي طال حكومة جوزيبي كونتي، التي كانت تعبتر من أبرز حلفائها في أوروبا. وتحاول تعويض بعض الإخفاقات السياسية والبحث عن حلفاء جدد.

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