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بلدية أبوسليم تشهد أعمال تعبيد الطرق والأرصفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت الشركة المكلفة من قبل جهاز وتنمية وتطور المراكز الإدارية بأعمال التعبيد للطريق الرابط بين الاشارة الضوئية طريق المطار والاشارة الضوئية الجبس المزدوجة، ضمن التعاون المشترك بينها وبين بلدية أبوسليم.

وتأتي عملية التعبيد، لأجل المساهمة في تخفيف أزمة المختنقثات المرورية، داخل نطاق البلدية وما جاورها، في استخدام مواد تعمل على المحافظة الدائمة للطرق والأرصفة.

وتعدّ هذه المرحلة، هي الأولى لعملية التعبيد، في وضع طبقة أولى قبل المراحل المقبلة لعملية الإنتهاء من تعبيد الطرق وتنسيقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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