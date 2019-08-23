موجز لأبرز الأحداث والتطورات الميدانية في طرابلس

ذكرت مصادر متطابقة، مقتل آمر محور الأحياء البرية،حاتم العجيلي، الملقب بـ”الشعر” في الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأوضحت المصادر، إن “الشعر” يعتبر من أبرز القادة الميدانيين الموالين لحكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني.

وكشفت مصادر خاصة لـ218، إن إدارة الأمن المركزي وقوة العمليات الخاصة في العاصمة، أعلنت حالة الاستنفار الأمني، في كل مناطق طرابلس.

ورجّح المصادر، إن أحد أسباب هذا الإجراء الأمني المفاجئ، يأتي بعد تعرّض أحد أفراد الأمن في ميدان الشهداء عملية إطلاق النار عليه، حين كان متواجدا مع دورية أمنية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، في وقت متأخر ليلة أمس، عن بدء تسيير دوريات مشتركة، لتأمين شوارع طرابلس.

وحول التطورات في محاور القتال، أشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، أن المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ضد الجيش، فشلت في تحقيق أي تقدّم لإبعاد قوات الجيش عن العاصمة، وأنها باشرت في حملة اعتقالات للمؤيدين للجيش الوطني، في منطقة غوط الشعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية