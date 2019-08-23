جامعة بنغازي تشرع في معاينة المقاسات لإنشاء كلية تقنية المعلومات

قام رئيس جامعة بنغازي، الدكتور عز الدين الدرسي، بجولة لكلية تقنية المعلومات بالجامعة، رفقة عميد كلية تقنية المعلومات عبد السلام معتوق ووكيل الشؤون الطلابية يحي لملوم،لبحث وإيجاد حلولا مؤقتة لبعض العراقيل التي تواجه الجامعة، قبل بداية العام الدارسي الجديد.

أوضحت صحيفة جامعة بنغازي، أن الجولة هدفت لتجهيز ومعاينة المقاسات، لإنشاء کلیة تقنیة المعلومات بالجامعة، بعد إحالة الموضوع لإدارة المشروعات في الجامعة،والتنسيق مع وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

وتعدّ كلية تقنية المعلومات، من أهمّ الكليات في جامعة بنغازي، ولا تملك مقرا خاصا بها، أسوة بالكليات الأخرى في الجامعة.

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