كيف خالف سيالة الأعراف الدبلوماسية خلال زيارته لتونس؟

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن سفيرها الجديد ريتشارد نورلاند، قدّم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة. بعد وصوله للعاصمة التونسية، لأجل إتمام اعتماد السفير الأمريكي.

وذكر مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأمريكي، تمت على هامش زيارة سيالة لتونس.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير الخارجية في حكومة الوفاق في اعتماد السفير الأمريكي ، مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، التي تنصّ على أن يأتي السفير إلى مقرّ وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده، لا أن يُسافر له الوزراء ،كما حدث مع سيالة.

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