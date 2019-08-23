جدول الرحلات الجوية الى مطار بنينا بنغازي اليوم الجمعة

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية تونس 09:30

الليبية سبها 09:00

البراق تونس 10:00

الافريقية عمان 14:30

البراق طرابلس 16:00

الليبية الاسكندرية 20:30

الافريقية طرابلس 20:30

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

الليبية سبها 13:30

البراق طرابلس 19:40

الافريقية طرابلس 19:15

الافريقية عمان 21:00

الليبية الاسكندرية 00:30

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