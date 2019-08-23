بلدي البريقة: إفتتاح المستشفى بالتزامن مع حجراساس طريق االبريقة – اجدابيا.

باشرت شركة الخدمات العامة اجدابيا بالتنسيق مع بلدية البريقة الخميس بحملة نظافة داخل مستشفى البريقة العام وذلك في إطار الإستعداد لإعادة إفتتاح المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة تزامناً مع وصول الأجهزة والمعدات الطبية الجديدة.

مكتب الإعلام لبلدية البريقة أوضح ، بأنه على هامش حفل إعادة إفتتاح مستشفى البريقة العام سيتم وضع حجرالأساس لمشروع إزدواج طريق البريقة – اجدابيا وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ الخميس 22 أغسطس.

وفي سياق آخر قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي البريقة ، بتركيب عدد ” 4 ” صمامات هواء بخط المياه المغذي لمنطقة العقيلة والمتفرع من الخزان الرئيسي لغرض زيادة قوة دفع منسوب المياه.

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي ، ان هذه الصمامات تم توفيرها بعد تكفل بلدية البريقة بسداد كامل القيمة المالية المترتبة على عملية التركيب .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا