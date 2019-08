المتوسط:

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير الجديد ريتشارد نورلاند، قدّم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، بعد وصوله للعاصمة التونسية، لأجل إتمام اعتماد السفير الأمريكي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير الخارجية في حكومة الوفاق، مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، التي تنصّ على أن يأتي السفير إلى مقرّ وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده، لا أن يُسافر له الوزراء.

وذكر مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأمريكي، تمت على هامش زيارة سيالة لتونس.

وشملت زيارة وزير الخارجية، محمد سيالة، اجتماعًا مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي ، بحثا فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا.

The post في مخالفة للأعراف الدبلوماسية.. سيالة يعتمد أوراق السفير الأمريكي لدى ليبيا في تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية