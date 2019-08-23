لجنة إعادة هيكلة الجامعات تجتمع لصياغة تقريرها النهائي

عقدت لجنة إعداد دراسة إعادة هيكلة الجامعات، أمس الخميس، اجتماعها الرابع عشر لبحث صياغة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين السابقين في ضوء المقاربات الأولية المعروضة بشقيها العام والخاص للجامعات.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تهيئة التوصيات كمقترحات وحلول آنية عاجلة واجبة التنفيذ، كما ناقشت اللجنة تحديد الملامح الأساسية لهيكل التقرير النهائي لعملها ووضع الدراسة المقترحة لإعادة هيكلة الجامعات، ومتابعة ما استجد عن سير تنفيذ الخارطة الجامعية والتحليل البياني الإحصائي لواقع الجامعات ومؤشراته.

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