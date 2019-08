نقص الإمداد المائي بالمنطقة على أجندة بلدي سرت وقيادات بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي

المتوسط:

عقد اجتماعا طارئا بديوان بلدية سرت برئاسة عميد بلدية سرت المكلف غيت عبدالله وبحضور عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والتنمية ابراهيم مليطان ومدير ادارة المرافق المحلية بالبلدية م منصور دلة ومدير مكتب شؤون المحلات والفروع بالبلدية عبداللة العبدلي ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي م رمضان الفليدني ومراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدى للنهر موقع سرت م على حافظ ومدير ادارة التشغيل والصيانة بجهاز الاستثمار المرحلة الاولى بالمنطقة الوسطى جمعة ابريقي ومراقب المشاريع الغربية بالمدينة بجهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى م حمزة الطرابلسى

وحسب مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت ان الاجتماع خصص لمناقشة مشكلة نقص الامداد المائي بالمنطقة

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرارية الجهات دات العلاقة الامنية والجهات المختصة بمتابعة موضوع الوصلات الغير شرعية الموجودة على خط المنظومة الرئيسية من والى سرت حتى يتم ايصال المياة بكل يسر لكافة المشاريع والمناطق

كما اكدا المجتمعون بزيادة مخصصات التدفق المائي للمنطقة الوسطى واستمرارية الية التوزيع لضخ المياة حفاظا على منسوب المياة

هدا وتواصل عميد بلدية سرت المكلف مع عدد من الجهات دات العلاقة فيما يتعلق بالامداد المائي.

