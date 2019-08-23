أمن جردس العبيد تستعد لاختتام دورتها التدريبية

قام مدير مديرية أمن جردس العبيد طاهر علي بلحمد، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للترتيبات النهائية لتخريج نحو 400 شرطي لصالح المديرية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني بالمديرية عبدالجليل بكار، إن مدير الأمن أجرى جوله داخل قسم التدريب بمديرية أمن جردس العبيد للوقوف على آخر المستجدات لهذه الدورة التدريبية، وكذلك سير العمل بهذا القسم، مثمنا الجهود التي تبذل بالخصوص.

وأصدر مدير الأمن تعليماته بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل سير العمل على أكمل وجه.

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