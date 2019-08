المتوسط:

واصلت لجنة معالجة حالات الازدواج الوظيفي التابعة لمركز التوثيق والمعلومات أعمالها لتسوية عدد ( 600 ) حالة ازدواج ضمن الدفعة 157. وطمأن مدير المركز المكلف مسعود القذافي المواطنين بأن التجهيز مستمر لتسوية أوضاع أكثر من 1000 شخص ضمن دفعات لاحقة للعديد من الجهات رغم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

