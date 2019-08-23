اقريمة يكشف تفاصيل خطة صيانة وتطوير المرافق الرياضية بتاورغاء

تستعد مدينة تاورغاء، لانطلاق حملة تطوير وصيانة المرافق الرياضية بنادي اتحاد تاورغاء.

وأوضح رئيس اللجنة الإدارية للنادي مصطفى اقريمة، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن مكتب الشباب والرياضة تاورغاء وبالتنسيق مع إدارة النادي قامت بتقديم مقترح لإنشاء مباني مستحدثة وصيانة المباني القديمة، حيث قُدم المقترح لهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق التي بدورها اعتمدت المقترح وبدأت بإعطاء الإذن بتعشيب الملعب الرئيسي للنادي وملعب للخماسيات،

وأوضح اقريمة، أن مندوبي الشركات المكلفة قامت رفقة رئيس مكتب الشباب والرياضة تاورغاء شعيب كرن ورئيس اللجنة الإدارية مصطفى اقريمة وعضو اللجنة الإدارية للنادي مصطفى سلامة، بزيارة للنادي لتحديد المواقع المراد تعشيبها، لافتا إلى أن الخطوة تأتي ضمن الدعم اللامحدود من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق لشباب تاورغاء لدعم

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