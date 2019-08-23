«تعليم الوفاق»: لا أخطاء في أسئلة امتحان الأحياء

أكد تقرير مصلحة التفتيش التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، خلو أسئلة امتحان إتمام الشهادة الثانوية لمادة الأحياء من أي أخطاء مطبعية.

وأشار التقرير إلى ملائمة الامتحان مستويات الطلبة، وأنه جاء موزعا على جميع مفردات المقرر الدراسي كما أنه ملائم لمدة الامتحان، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتابع: «في أسئلة الاحتيار المتعدد، جاء سؤال كالتالي: (يمتاز التكاثر الخضري..)، وكان من المفترض صياغة السؤال كتالي: (يمتاز التكاثر الخضري الطبيعي)، وهذا خطأ لا يؤثر على إجابة الطالب».

وأكمل: «وفي أسئلة المزاوجة، جاءت إحدى الإجابات كالتالي: (ثمار جافة منتشر بواسطة الحيوانات)، والصحيح: (ثمار جافة تنتشر بواسطة الحيوانات)، وهذا الخطأ لا يؤثر على إجابة الطالب».

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