خاص المتوسط/ حنان منير:

حذر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، من أن استمرار الحرب في طرابلس قد ينقلها إلى مناطق ومدن أخرى بمشاركة أكبر دول إقليمية، معربا عن رفضه للحرب بين الليبيين، قائلا ” الحرب بين الليبيين مرفوضة تمامًا”

وأكد الجهاني في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن لغة السلاح والعنف لن تحسم معركة طرابلس لأي طرف، ولن تُنهي الأزمة في ليبيا.

ودعا الجهاني، الليبيين بجميع مكوناتهم ومناطقهم للجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات والحوار السياسي وتقديم تنازلات لأجل المصلحة الوطنية في ليبيا.

وأشار الجهاني، إلى أن التدخلات الإقليمية السلبية، ساهمت في تعميق الأزمة الليبية من أجل مصالح دول معينة بتعاون مع أطراف محلية مستفيدة من استمرار الصراع الليبي.

The post الجهاني لـ”المتوسط”: التدخلات الإقليمية السلبية ساهمت في تعميق الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية