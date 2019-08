موقع أمريكي: حصول تونس على مقعد بمجلس الأمن يسمح لها بالمساعدة في حل الأزمة الليبية

المتوسط:

أكد موقع “أتلانتيك كونسيل”، أن حصول تونس على مقعد غير دائم بمجلس الأمن بحلول 2020 يسمح لها أن تساعد في حل الأزمة الليبية.

وأشار الموقع في تقرير له إلى تصريح وزير الخارجية التونسي “خميس الجهيناوي” في وقت سابق بأن بلاده ستكون صوت لإفريقيا والعالم العربي وستحاول إيجاد تسوية لعدد من القضايا العالقة في المنطقة.

وتساءل التقرير، هل تستغل تونس عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار في ليبيا؟، مشيرا إلى أن تونس يمكنها استغلال صوتها في مجلس الأمن للمساعدة في إقناع الدول التي تتدخل في ليبيا بالانسحاب منها، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير، لإمكانية طرح حلول عبر الجهود الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر .

