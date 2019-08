“التفتيش التربوي” ينفي وجود أخطاء في أسئلة امتحان إتمام الشهادة الثانوية لمادة الأحياء

المتوسط:

أكد تقرير مصلحة التفتيش التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، خلو أسئلة امتحان إتمام الشهادة الثانوية لمادة الأحياء من أي أخطاء مطبعية.

وبحسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أوضح التقرير، ملائمة الامتحان لمستويات الطلبة، وأنه جاء موزعا على جميع مفردات المقرر الدراسي كما أنه ملائم لمدة الامتحان، مضيفا : «في أسئلة الاختيار المتعدد، جاء سؤال كالتالي: (يمتاز التكاثر الخضري..)، وكان من المفترض صياغة السؤال كتالي: (يمتاز التكاثر الخضري الطبيعي)، وهذا خطأ لا يؤثر على إجابة الطالب».

وتابع: «وفي أسئلة المزاوجة، جاءت إحدى الإجابات كالتالي: (ثمار جافة منتشر بواسطة الحيوانات)، والصحيح: (ثمار جافة تنتشر بواسطة الحيوانات)، وهذا الخطأ لا يؤثر على إجابة الطالب».

