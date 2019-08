المتوسط:

أفادت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية فرع المنطقة الجنوبية، بوصول شحنة مساعدات الأحد الماضي مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ومندوبين المؤسسة إلى نازحي مدينة مرزق في وادي عتبة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تنزيل الشحنة التي تضم مواد وسلع تموينية، حيث شرعت في توزيعها على الأسر خلال الأيام القادمة.

