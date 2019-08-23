شلبي: النواب يعتزم عقد جلسة جامعة في غات

قال عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان، أبو صلاح شلبي، إن مجلس النواب يُخطط لعقد “جلسة جامعة” لجميع أعضائه بمدينة غات، تلبية لرغبة نواب المنطقة الجنوبية الذين دعوا في وقت سابق لعقد جلسة عاجلة داخل المدينة.

وأوضح أبو صلاح في تصريحات أدلى بها لصحيفة العين الأخبارية أن أمر الجلسة كان من بين البنود التي تم الاتفاق عليها بين النواب الذين عقدوا مؤخراً اجتماعات تشاورية في القاهرة، مُؤكداً حرص مجلس النواب على إنجاح هذه الجلسة.

وأشار عضو مجلس النواب خلال حديثه إلى أن نواب المنطقة الجنوبية طالبوا بعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع تصور يسهم في حل الأزمة الليبية.

وبيّن النائب أن مجلس النواب يسعى للقيام بدوره وفق الصلاحيات الممنوحة له كجسم شرعي وسلطة تشريعية مُنتخبة من قبل الشعب.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب انتصار شنيب إن مجلس النواب يسعى بالدرجة الأولى لرأب الصدع الحاصل بالمجلس، وبحث أبرز الأزمات التي تمر بها البلاد ثانياً، مُشيرة إلى أن اختيار مدينة غات جاء استناداً إلى الإعلان الدستوري الذي ينص على حرية اختيار النواب للمدينة التي يرغبون بالاجتماع داخلها.

وأبدت شنيب تطلعها لحضور أكبر عدد من النواب المقاطعين الجلسةَ التي تُمثل لفتة إيجابية من النواب للمنطقة بشكل عام، وعاصمة الجنوب بشكل خاص.

يُشار إلى أن المجلس البلدي غات سبق أن رحب بمُقترح عقد جلسة مجلس النواب داخل المدينة، مُبدياً استعداده لتوفير كل ما يلزم لإنجاح هذه الجلسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية