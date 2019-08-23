شلبي: نواب الجنوب طالبوا بعقد جلسة بغات لوضع تصور لحل الأزمة الليبية

ليبيا – قال نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن البرلمان يعتزم عقد جلسة جامعة لجميع أعضائه بمدينة غات.

شلبي أوضح في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” اليوم الجمعة أن الجلسة المقرر عقدها هي الجلسة الجامعة التي تم الاتفاق عليها كأحد مخرجات اجتماعات النواب التشاورية بالقاهرة.

وأضاف أن نواب المنطقة الجنوبية طالبوا بعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع تصور يسهم في حل الأزمة الليبية.

وكشف شلبي أن الهدف من الاجتماع أن يقوم البرلمان بدوره الوطني وفق الشرعية الممنوحة له من الشعب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب.

وأضاف أنه لا يزال يتم التنسيق والتواصل بين بلدية غات التي رحبت بعقد الجلسة على أرضها بالتواصل مع رئاسة مجلس النواب والأعضاء للاتفاق على جدول الأعمال.

عضو مجلس النواب شدد على أن النواب حريصون على نجاح هذه الجلسة بما يسهم في حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد طموحات ويلبي وأماني الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية