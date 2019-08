عمليات سرت: أي هجوم على الخليج النفطي يهدف لتدمير الحقول النفطية

المتوسط:

أكدت انتصار محمد، عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش والمسؤول الإعلامي لغرفة عمليات سرت، أن أي هجوم يستهدف الخليج النفطي يثير الخوف بسبب رغبة الميليشيات المسلحة في تدمير الحقول النفطية، مشددة على أن قوات الجيش ستدفع الغالي والنفيس للحفاظ على ثروات الليبيين.

وأفادت انتصار، في تصريح صحفي، بأن الأوضاع تسير بوتيرة عادية في خليج سرت النفطي، مشيرة إلى أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليها.

