مصدر عسكري يكشف تفاصيل الأوضاع في طرابلس وضواحيها

تمكنت قوات الجيش الليبي، أمس الخميس، من صد هجمات شنتها قوات الوفاق على عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري-فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن جميع المحاور تشهد حالة من الهدوء النسبي بعد اشتباكات وقعت أمس بين قوات الجيش وقوات الوفاق وذلك على إثر هجوم شنته قوات الوفاق على تمركزات الجيش في منطقة الأحياء البرية بالقرب من المطار، لافتا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حاتم الشعر أحد قادة مليشيات غنيوة، ومقتل أحد أبرز عناصر كتيبة فرسان جنزور عصام فكار.

كما اتهم المصدر، كتيبة النواصي بالرماية على المدنيين في العاصمة طرابلس، مؤكدا في سياق أخر أن المجموعات المسلحة التابعة لمليشيات طرابلس أصبحت في انهيار تام وليس لديها قدرة على المواجهة.

وعلى صعيد متصل، أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن “وحدات الجيش تصدت أمس الخميس إلى هجوم بمحور كاريزما، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”، وذلك بعد ساعات، من إفشال هجوم مماثل على منطقة “السبيعة”، حاولت من خلاله قوات الوفاق التقدم عسكرياً والسيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية الموجودة جنوب العاصمة طرابلس، تزامناً مع ضربات جويّة نفذها سلاح الجوّ التابع للجيش الليبي، على 4 مواقع للوفاق بطرابلس.

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