“الخرطوش” يكشف التطورات العسكرية بمحاور القتال في طرابلس

أكد مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن الجيش كبد المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر كبيرة حيث تعامل بالمدفعية الثقيلة في المواجهات التي خاضها جهة كوبري الفروسية فيما تعمدت المجموعات المسلحة اتباع أسلوب الرماية العشوائية، مشيرا إلى أن قوات الجيش في وضع ممتاز بعد الاشتباكات التي خاضتها أمس بمحور كازيرما.

وحول الوضع بمحور اسبيعة قال الخرطوش إن المنطقة تشهد هدوء حذر بعد الضربات التي وجهها الجيش لتمركزات الوحدات العسكرية في نقاط عديدة، مع الرصد المستمر لفرق الاستطلاع وسلاح الجو الذي استهدف ما يزيد على ثلاث عشرة سيارة مسلحة بالإضافة لتدمير دبابة من قبل سرية الكورنيت.

