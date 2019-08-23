المشري لوفد «مرزق»: يجب نبذ لغة السلاح

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه يجب الابتعاد عن النعرات القبلية في مدينة مرزق، ونبذ لغة السلاح.

وأكد المشري، خلال لقائه وفد من أعيان مرزق، ضرورة إيجاد حلول جذرية للنزاعات داخل المدينة، عن طريق الحوار والمصالحة بين جميع المكونات، وفق بيان المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ومن حانبهم، أبدى الأعيان استعداداهم للمشاركة في أي حوارات من شأنها إيقاف الاقتتال ونزيف الدم في المدينة.

وتشكلت لجنة تحت مسمى «لجنة المصالحة بين المكونات الاجتماعية في مدينة مرزق»، تضم أعيان من منطقة الساحل والجبل بالمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، والطوارق من أوباري ووادي عتبة، ووادي الحياة، وقد تقدمت بـ«مبادرة اجتماعية وطنية تهدف إلى رأب الصدع وإرساء دعائم السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في المدينة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا