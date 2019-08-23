المجلس الإستشاري يطالب النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة بالإنتهاكات التي حدتث في مرزق

ليبيا – أكد مجلس الدولة الإستشاري في بيان له أمس الخميس متابعته للأحداث الجارية في مدينة مرزق التي أدت لحدوث عمليات تهجير قسري لسكان المدينة.

المجلس أعرب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عن استنكاره لكافة أعمال الخطف والترويع وانتهاك البيوت والممتلكات ، داعياً جميع الأطراف في المدينة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول تضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات.

وأشار البيان إلى أن المجلس يعمل على التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف نزيف الدم في مدينة مرزق ووضع حد للانتهاكات التي تمارس فيها.

ودعا المجلس الإستشاري حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيواء النازحين في المناطق المجاورة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم والعمل على عودتهم لمدينتهم عودة آمنة وكريمة.

المجلس طالب في ختام بيانه النائب العام إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي حدثت في المدينة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

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